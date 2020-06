Susanna Ceccardi e i chihuahua che non sbarcano a migliaia sulle nostre coste

Tommaso Rodano sul Fatto Quotidiano oggi si dedica a un ritratto della candidata alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi, riportando anche una delle frasi che l’hanno resa famosa ai suoi esordi:

Ne scoprirono il potenziale catodico Michele Santoro e Giulia Innocenzi: la giovane Susanna nel 2014 diventa ospite fissa della trasmissione Announo, su La7. Tra i suoi contributi, una raffinata invettiva sui migranti: “Chi mi accusa di tenere più alla vita di un chihuahua che alla vita di un immigrato, non capisce che i chihuahua non sbarcano a migliaia sulle nostre coste”. Uomini come cani: davvero notevole. Si dirà che ai tempi era una ragazza ingenua, ma la sua retorica non è migliorata.

QUANDO DIVENTA sindaco il suo primo pensiero è questo: “Non ho messo la foto di Sergio Mattarella nel mio ufficio, è un retaggio dell’ancien régime”. Poi si mette in luce per le battaglie anti gay, anti migranti, anti moschee. E per la spiccata sensibilità femminista. Il Ceccardi-pensiero è incantevole: “Penso che le manifestazioni contro la violenza sulle donne servano a poco. Di violenze ne subiamo tutti, ogni giorno. E magari le compiamo. La violenza è parte dell’uomo e della donna, è parte della natura”. Darwin non avrebbe saputo dire meglio.