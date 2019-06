Il doppio stipendio di Susanna Ceccardi

Susanna Ceccardi, 32 anni, della Lega, sindaca di Cascina(Pisa) dal 2016, essendo stata eletta al Parlamento europeo il 26 maggio dovrà lasciare l’incarico. Ma la Ceccardi è anche consulente di Palazzo Chigi in quota al vicepremier Matteo Salvini. Ha quindi un doppio incarico con doppio stipendio. Racconta il Corriere:

Come prescrive la legge, Susanna Ceccardi ha dovuto optare e ha scelto di lasciare la poltrona di sindaco con due anni di anticipo per poter occupare quella di parlamentare europea. Invece la consulenza retribuita con il governo, visto che non ci sono obblighi a riguardo, fino ad ora se l’è tenuta stretta.

Ma sulla sua strada ha incontrato la deputata del Pd Lucia Ciampi, ex sindaca di Calcinaia (comune confinante con Cascina),che dopo un accesso agli atti ha presentato un’interrogazione al presidente del Consiglio per chiedere lumi sul doppio incarico retribuito della leghista: «Conte e Salvini chiariscano se la presidenza del Consiglio dei ministri continuerà ad erogare alla neo eletta deputata europea Susanna Ceccardi i circa 5.400 euro mensili che percepisce come consulente del governo dallo scorso mese di settembre… Abbiamo sollecitatola Ceccardi a fare chiarezza ma non abbiamo ricevuto alcun riscontro…».