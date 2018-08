Come lo spread può far crescere anche le bollette

Il Sole 24 Ore oggi in un articolo a firma di Sissi Bellomo e Jacopo Giliberto spiega che se il differenziale tra BTp e Bund tedeschi decennali continua a salire, il rischio rincari riguarda non soltanto la rata del mutuo: anche luce e gas potrebbero costarci di più. E in generale potrebbero esserci ripercussioni anche su altri settori a tariffa regolata, come l’acqua. I potenziali rincari legati allo spread sono un rischio concreto, frutto di una complicatissima questione tecnica e di un appuntamento imminente:

L’Arera – così si chiama oggi l’Autorità dell’energia, delle reti dell’ambiente – entro novembre dovrà aggiornare per il periodo 2019-2021 il livello di remunerazione degli investimenti effettuati dalle società del settore. Per gli addetti ai lavori, si tratta del Wacc, sigla che sta per Weighted average cost of capital: denaro che viene garantito a chi gestisce servizi regolati per ripagare infrastrutture come gasdotti, stoccaggi di metano, reti elettriche o il servizio di rigassificazione del gas liquefatto.

Questi investimenti, secondo la legge, sono pagati dagli utenti finali, in pratica da cittadini e imprese che consumano energia. In bolletta il Wacc, moltiplicato per il Rab (Regulatory asset base o Capitale investito regolatorio), finisce nella voce «Spese per il trasporto e la gestione del contatore», che pesa per il 15-20% del conto da pagare. A titolo di esempio, nell’aggiornamento tariffario del 1° luglio scorso questa voce era il 19,14% della bolletta elettrica e il 17,12% della fattura del gas di un consumatore domestico tipo.