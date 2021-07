Spinazzola a Wembley: “Con le stampelle sarò lì, spero di saltare con una gamba” | VIDEO

Leonardo Spinazzola lo aveva detto: “Mi opero e vi raggiungo”. E ieri in un’intervista al Tg1 ha confemato che anche con le stampelle non perderà l’occasione di tifare per i suoi compagni della Nazionale a Wembley per la finale degli Europei Italia-Inghilterra.

Spinazzola a Wembley: “Con le stampelle sarò lì a sbracciare e esultare” | VIDEO

Ecco il video in cui la giornalista del Tg1 Valentina Bisti intervista Leonardo Spinazzola:

“Domani sarò di nuovo con i ragazzi. Mi hanno regalato un’emozione grandissima con la Spagna”, spiega ricordando anche la dedica che tutti gli Azzurri gli hanno fatto, con Insigne che ha indossato la sua maglia, la numero 4, e poi il coro in pulmann dei suoi compagni. “L’Inghilterra è una squadra fortissima, giochiamo la finale a Wembley, nel loro stadio. Ma sarà ancora più bello sentire i fischi, ci darà la carica”. E quando Valentina Bisti gli chiede se sarà il dodicesimo uomo in campo lui conferma. Non potrà giocare ma tiferà con tutto il cuore, ma anche con le braccia e il resto del corpo: “Io sarò lì, con le stampelle esulterò e sbraccerò. Se dovessimo vincere, sarà un casino per me perché dovrò andare a saltare con tutti. Spero di saltare con una gamba, per tutto il tempo. L’incitamento ai miei compagni lo darò in aereo, dicendo loro: ‘Ragazzi, ci sono anche io’. Siamo una grande squadra, sono entrato nei loro cuori, siamo una famiglia, è un’emozione bellissima”. Un’emozione che ha raggiunto anche gli italiani che hanno apprezzato il gesto di Spinazzola:

SPINAZZOLA CHE VA A WEMBLEY PER SOSTENERE I RAGAZZI SONO IN UNA VALLE DI LACRIME 🥺🥺🥺❤️❤️ — Mirx sul carro di Raspadori agli Europei 🇮🇹🇦🇷 (@H0PESTR0M) July 9, 2021

Spinazzola che domani va a Coverciano per poi partire verso Wembley con la squadra. 🥺💖 — 𝐧𝐢𝐱 🐝 (@_mvmbles) July 9, 2021

Secondo quanto spiega Il Messaggero Spinazzola,starà in albergo con i compagni e li seguirà fino a quando non scenderanno in campo. Poi tiferà nel posto per lui preparato nel settore alle spalle della panchina di Mancini.