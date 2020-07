Il sondaggio sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto

Un sondaggio di Youtrend sul voto a Padova per le elezioni regionali in Veneto previste per il 20 e il 21 settembre dice che Luca Zaia raccoglie il 52,2% delle preferenze mentre l’ex vicesindaco del capoluogo Arturo Lorenzoni, candidato alla presidenza del Centrosinistra, arriva al 30,3$. Dietro l’ex senatore del MoVimento 5 Stelle Enrico Cappelletti (6,4%) e l’aspirante governatrice di Italia Viva, la senatrice Daniela Sbrollini (0,4%). Il Corriere del Veneto fa sapere anche che è spuntato un altro candidato alla presidenza della Regione.

Si tratta del sessantottenne Paolo Benvegnù, originario di Cessalto (Treviso) ma da tempo residente nella città del Santo, che correrà sotto il vessillo di Rifondazione Comunista. Già militante di Potere Operaio nonché impiegato nella fabbrica di corso Stati Uniti a Padova dove una volta veniva stampato Il Corriere della Sera, Benvegnù si è presentato così: «Noi siamo la sinistra radicale – ha scandito – E quindi siamo alternativi sia al centrodestra a trazione leghista che al centrosinistra a trazione Pd». Alle amministrative padovane del 2017, come forse si ricorderà, Rifondazione (quale componente di Coalizione Civica) aveva sostenuto prima la candidatura a sindaco di Lorenzoni e poi, al ballottaggio contro il leghista Massimo Bitonci, si era schierata con l’attuale primo cittadino Sergio Giordani.

