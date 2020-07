Il sondaggio su Giuseppe Conte premier con il maggior consenso dal 1994

Ilvo Diamanti riporta oggi i risultati di un sondaggio Demos & PI secondo il quale Giuseppe Conte è il presidente del Consiglio con maggiore consenso dal 1994. E chissà se nelle preferenze degli italiani è entrata anche la questione della proroga dello stato di emergenza, annunciata dal premier qualche giorno fa e sulla quale nel frattempo ci sarebbero nel governo forti ripensamenti. Diamanti spiega che ci sono ragioni storiche dietro questo risultato:

Conte è, ovviamente, favorito da ragioni “storiche”. In quanto è il premier del presente. In carica da oltre due anni. Ha, infatti, presieduto due diverse coalizioni. In particolare, è il più apprezzato dagli elettori del M5s, che lo hanno espresso, dopo le elezioni del 2018. E confermato, dopo la crisi e la formazione del nuovo governo, poco meno di un anno fa. Ma è valutato con favore dagli elettori di tutti i principali partiti. Di maggioranza e di opposizione. Non solo perché ha governato coalizioni diverse. Anzi, questo potrebbe costituire un fattore negativo, per chi oggi sta dall’altra parte. “Conta”, soprattutto, il ruolo di riferimento comune che ha assunto durante l’emergenza del Coronavirus. Quando è divenuto la guida di un“governo di emergenza”.

Un altro dato significativo è che l’altro premier che “conta”, dopo l’avvento di Berlusconi, è Berlusconi stesso.

Il “migliore”, secondo gli elettori di Centro-Destra. In primo luogo, di FI. Quindi, della Lega e dei FdI. Segnalato “fra i migliori” perfino dalla base del M5s. Che, peraltro, lo sceglie come “il peggiore”. L’unico elettorato che non lo riconosce è quello del Pd. E non potrebbe essere diversamente. Visto che il Pd è sorto in alternativa a Berlusconi e al berlusconismo. Al modello del “partito personale”. Il Pd è stato fondato come casa comune del Centro-Sinistra. Un soggetto politico guidato, a lungo, da Romano Prodi. Per questo, nella classifica dei migliori Presidenti del Consiglio, Prodi segue – a distanza – Berlusconi. E supera tutti, fra gli elettori del Pd. Per la stessa ragione è considerato uno fra i peggiori dagli elettori di Destra. Lega e FdI. Dopo Prodi, nella classifica generale dei “migliori”, incontriamo Paolo Gentiloni. Seguito da Enrico Letta. E, quindi, da Mario Monti e Matteo Renzi. Due premier che ritroviamo nella classifica dei “peggiori”.