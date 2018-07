Il sondaggio sul vero sogno degli italiani: il posto pubblico

Tutti vogliono un posto pubblico. Dario Di Vico sul Corriere della Sera racconta oggi i risultati di un sondaggio dell’istituto SWG riguardo i lavori più sognati dagli italiani. L’istituto ha chiesto a un campione di italiani maggiorenni «partendo da quelle che sono le sue reali competenze quale dei seguenti lavori vorrebbe fare maggiormente?». Era possibile dare tre risposte e il sondaggio ha visto trionfare con il 28% l’impiegato pubblico, seguito con il 12% dall’insegnante. E’ interessante poi sottolineare la tendenza: rispetto ad un analogo sondaggio dell’ottobre ‘16 le preferenze per un lavoro nella P.A. sono salite di 13 punti percentuali. In calo di 3 punti la prospettiva di fare l’imprenditore e stessa discesa per un lavoro da commerciante/artigiano. Le professioni liberali ovvero medico, avvocato, commercialista, notaio rimangono in basso nella graduatoria con variazioni poco apprezzabili.

