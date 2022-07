Un sondaggio Quorum/YouTrend per Sky TG24 rivela che il 50,4% degli elettori del Pd vorrebbe un’alleanza con i partiti di centro in vista delle elezioni

Il Partito democratico dovrebbe abbandonare il progetto del “campo largo” con il Movimento 5 Stelle (cosa che tra l’altro sta già facendo) e tentare un’alleanza con i partiti centristi che hanno sostenuto il governo Draghi fino in fondo: è l’esito dell’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, secondo il quale il 50,4% degli elettori vedrebbe di buon occhio un sodalizio tra Letta e le formazioni politiche che vanno da Azione a Insieme per il Futuro e Italia Viva. Per il 25,4% del campione il Pd dovrebbe correre da solo, forte del suo 22,5% nelle intenzioni di voto, mentre soltanto il 12,4% degli intervistati crede ancora in un tandem con Giuseppe Conte.

Gli elettori del Pd preferiscono un’alleanza con Calenda e Renzi che il ritorno con Conte

L’ex premier, sempre secondo la rilevazione Quorum/Youtrend, è il responsabile principale della crisi di governo: il 41,1% del campione punta il dito contro di lui per la caduta dell’esecutivo guidato da Mario Draghi, mentre il 9,5% incolpa l’ex presidente della Bce mentre al terzo posto c’è Matteo Salvini con il 7,7%.

Tra le altre rilevazioni spicca il sondaggio interno al centrodestra, che vede l’86,4% degli intervistati favorevoli a Giorgia Meloni presidente del Consiglio. Il 70,6% degli elettori di FdI ritiene le elezioni anticipate un fatto positivo così come il 54,1% di chi vota Forza Italia e Lega. Sempre nell’ambito del centrodestra, la fiducia nel leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è al 56,4% fra gli elettori di FdI. Leggermente inferiore la fiducia degli elettori di FdI in Matteo Salvini (51,7%). Mentre è al 70,4% la fiducia in Giorgia Meloni da parte degli elettori di Lega e Forza Italia.

Fratelli d’Italia ancora il partito più quotato

Il suo partito è ancora il preferito dagli italiani, al 23,8%. Seguono il Pd al 22,5%, la Lega al 13,4%, il Movimento 5 Stelle con il 9,8% dei consensi e Forza Italia all’8,3%. Tra i centristi il più quotato è il sodalizio Azione +Europa al 4,9%. Insieme per il Futuro di Di Maio gode del 2,6% dei consensi, Italia Viva è all’1,8%, meno del 2% di Italexit, il partito di Gianluigi Paragone.