Il sondaggio sulle elezioni in Toscana

Un sondaggio sulle elezioni regionali in Toscana commissionato a EMG da Italia Viva e di cui si parla oggi su Repubblica Firenze dà in vantaggio la coalizione che sostiene Eugenio Giani, ma il centrodestra che ha candidato la leghista Susanna Ceccardi è a 4 punti. Fi ferma al 4%; il Movimento 5 Stelle è fermo all’8%, con altri al di fuori delle coalizioni al 5%. Secondo il sondaggio il Pd è nettamente avanti sulla Lega, con il 31,5% contro il 25, che comunque è ben al di sopra del 16,2% ottenuto alle ultime Regionali nel 2015. Il partito di Salvini si fa forte dell’appoggio di Fratelli d’Italia, che raggiunge l’11%, mentre Forza Italia è ferma al 4%. Nel centrosinistra subito dopo il Pd ci sarebbe Italia Viva, che corre insieme a Più Europa: i due partiti insieme arrivano all’8%. Il 4% lo raggiungono altre liste della coalizione, mentre 2020 A Sinistra sarebbe bloccata al 2%.

A destra il balzo più evidente è di Giorgia Meloni: Fratelli d’Italia passa addirittura dal 3,85% all’11%. Un balzo davvero incredibile. Mentre il Pd scenderebbe dal 46,3% appunto al 31,5. Crollo anche per il Movimento 5 Stelle, visto che nel 2015 aveva ottenuto il 15%. In pratica avrebbe quasi dimezzato i suoi voti. Così come Forza Italia, che passerebbe dall’8,5% al 4%. Risultato negativo sarebbe anche per la sinistra di Tommaso Fattori, che nel 2015 aveva preso il 6,3%.

