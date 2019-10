Sondaggi Umbria, Bianconi sopra Tesei

Ieri a Cartabianca sono stati mostrati i sondaggi dell’istituto Ixé: la scorsa settimana la Lega era data sotto il 30% ed era la seconda rilevazione consecutiva a fornire un dato così basso per il Carroccio. Sette giorni dopo la Lega è tornata al 30%, mentre cresce di uno 0,3% anche il Partito Democratico e sale di uno 0,8% il MoVimento 5 Stelle. Stabili Fratelli d’Italia e Forza Italia mentre Italia Viva scende di uno 0,4%.

Ixé ha anche mostrato un sondaggio sulle intenzioni di voto in Umbria, dove il candidato Vincenzo Bianconi di centrosinistra e MoVimento 5 Stelle supera di pochissimo Donatella Tesei, appoggiata dal centrodestra. In un sondaggio di qualche tempo fa i due candidati erano dati come appaiati.

La sfida in Umbria è comunque molto lontana dal decidersi visto che il livello degli indecisi è ancora altissimo e raggiunge il 34%: una percentuale più alta dei probabili voti accordati ai due candidati. L’affluenza probabile è invece data al 60%.

Leggi anche: Ma davvero la sentenza della CEDU sull’ergastolo ostativo mette a rischio il 41-bis?