Sondaggi Umbria, Bianconi recupera su Tesei

In Umbria Vincenzo Bianconi è pari con Donatella Tesei. A venti giorni dalle elezioni regionali del 27 ottobre in Umbria i due sfidanti sono appaiati nelle preferenze dell’elettorato nonostante il candidato di centrosinistra e MoVimento 5 Stelle sia sceso in campo un mese dopo la sindaca di Montefalco, spiega il Fatto Quotidiano che cita un sondaggio del Partito Democratico:

L’ultimo sondaggio riservato commissionato dal Pd nazionale darebbe Bianconi a soli due punti di distanza da Tesei ma, visto il margine di errore, i dem dicono che con i numeri attuali “possiamo dire che i due candidati al momento siano pari”. NELLE ultime due settimane, Bianconi avrebbe recuperato i 6-7 punti percentuali che lo dividevano dalla Tesei al momento del lancio della candidatura. Il tour de force da qui al 27 ottobre quindi sarà decisi vo, considerato che secondo l’ultimo sondaggio di Scenari Politici-WinPoll un elettore umbro su tre (30%) deciderà chi votare solo negli ultimi venti giorni. Questa rilevazione sull’indice di fiducia dei candidati è stata commissionata da Claudio Ricci, l’aspirante governatore terzo incomodo sostenuto da tre liste civiche: Ricci riscuoterebbe una fiducia del 38%, Tesei del 35% e Bianconi del 28%. Ovviamente, il sondaggio non tiene conto delle liste in campo: quelle che sostengono Ricci sono accreditate intorno al 6% ed è probabile che una parte di quegli elettori che hanno fiducia in lui decidano comunque di spostarsi verso l’altro civico, Bianconi, che ha molte più chance di vittoria.

Non solo: nell’area del centrodestra umbro stanno emergendo le prime perplessità sul nome di Tesei, finita nel mirino dei suoi avversari per il presunto buco da 1,6 milioni di euro nel bilancio del Comune di Montefalco, che lei ha amministrato fino al 2018: tra i dem sono convinti che Tesei non potrà aumentare ancora i propri consensi rispetto al 47% che le è stato attribuito dal sondaggio di Quorum/Youtrend di fine settembre e proprio per questo Salvini starebbe cercando di oscurarla sfruttando la scia verde a livello nazionale per conquistare anche l’Umbria.

Leggi anche: Così Lamorgese asfalta Salvini sulle circolari di ridistribuzione immigrati in Umbria