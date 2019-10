Sondaggi TG La7, Italia Viva perde consensi

Il sondaggio di SWG per il Tg di La7 dà Italia Viva in perdita di mezzo punto e di nuovo sotto Forza Italia. Secondo la rilevazione letta ieri durante il telegiornale da Enrico Mentana sono in calo sia la Lega che il MoVimento 5 Stelle, mentre il Partito Democratico è stabile ma sotto la soglia del 20%. Cresce invece Fratelli d’Italia e perde poco Forza Italia.

Italia Viva invece cede in una sola settimana mezzo punto percentuale e lo spostamento è ragguardevole sia per le dimensioni totali del consenso (attorno al 5%) sia per la perdita totale, seconda solo a quella della Lega.

Per quanto riguarda i piccoli, la Sinistra sommatoria di SI e Rifondazione comunista è sotto al 2% così come Liberi e Uguali; i Verdi toccano la quota ma continuano a soffrire, soltanto in Italia, mentre vincono in tutta Europa (e in Austria potrebbero andare al governo). Anche +Europa è in caduta libera dopo l’arrivo di Renzi – che le ha preso molti voti – e l’addio di Bruno Tabacci, Alessandro Fusacchia e Riccardo Magi. Il partito di Renzi era dato comunque al 4,4% il 21 settembre.

Leggi anche: Stella Pulpo: la vera autrice del libro di Giulia De Lellis