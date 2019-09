Sondaggi, il partito di Renzi al 4,4%

Nando Pagnoncelli di IPSOS pubblica oggi sul Corriere della Sera un sondaggio che dà il partito di Renzi Italia Viva al 4,4% nelle preferenze degli elettori. Secondo la rilevazione l’uscita da Pd è giudicata positivamente solo dal 28% degli italiani, mentre il 52%ne dà una valutazione negativa; queste ultime prevalgono nettamente tra gli elettorati di tutte le forze politiche, con l’eccezione di quelli di Forza Italia tra i quali le valutazioni positive (48%) e negative (50%) sostanzialmente si equivalgono.

Non è dato di sapere se i giudizi negativi siano da attribuirsi alla decisione in sé e alle sue possibili conseguenze oppure siano guidati dai pregiudizi che penalizzano i leader politici meno popolari, e Renzi è tra questi,tenuto conto che negli ultimi mesi solo il 15% della popolazione dichiarava di apprezzarlo e di aver fiducia in lui.