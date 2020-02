Sondaggi Tg La7, il M5S perde un punto in una settimana

I sondaggi di SWG per il tg di La7 illustrati ieri da Enrico Mentana vedono la Lega al 32,4% in crescita di uno 0,2% mentre il Partito Democratico perde lo 0,1% e il MoVimento 5 Stelle addirittura un punto percentuale in una sola settimana. Cresce Fratelli d’Italia di mezzo punto percentuale mentre cala Forza Italia di uno 0,3%. Stabile Italia Viva, inchiodata ancora al 4,2%. La rilevazione di La7 è caratteristica perché è quella che dà la Lega più in alto, mentre sono in controtendenza rispetto agli altri sondaggi i risultati di PD e M5S. Curioso il risultato di Fratelli d’Italia, che di solito cresce al calare della Lega ma qui lo fa autonomamente, pur essendo sondata a livelli più bassi rispetto alle altre rilevazioni. Italia Viva di Matteo Renzi è nella media degli altri sondaggi, ancora lontana dal 5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, i “piccoli” sono in gran parte in crescita tranne +Europa che continua ad arrancare sotto il 2%, mentre Cambiamo! di Toti è stabile. Sia Azione di Carlo Calenda che Sinistra Italiana che i Verdi sono comunque molto lontani dalla soglia di sbarramento del 5%.

Infine SWG sonda le tensioni interne alla maggioranza: secondo il 43% del campione tra Conte e Renzi ha ragione l’attuale premier, mentre il 19% dà ragione al senatore di Scandicci.

Il 38% dà ecumenicamente torto a entrambi.