Sondaggi Piazzapulita, cade la Lega

I sondaggi di Index Research illustrati ieri da Corrado Formigli a Piazzapulita raccontano che in una settimana la Lega ha perso mezzo punto percentuale ma è ancora sopra la soglia del 30% mentre il Partito Democratico è cresciuto dello 0,8% arrivando al 20%. Ieri i sondaggi di EMG Acqua per Agorà mostravano la Lega al di sotto del 30% per la prima volta. Anche il MoVimento 5 Stelle è in calo dello 0,2 al 15%.

Fratelli d’Italia cresce dello 0,2 e arriva all’11,3% mentre Forza Italia è stabile e Italia Viva viene data qui al 4,1% (mentre per EMG è sopra al 5%).

Per quanto riguarda gli altri partiti, tutti si trovano al di sotto della soglia del 5%: sia Azione che +Europa sono intorno al 2%.

Mentre si archiviano per qualche mese le elezioni dopo la vittoria del centrosinistra in Emilia-Romagna e del centrodestra in Calabria, il quadro politico diventa più scoppiettante vista la crisi strisciante tra IV e gli altri membri della maggioranza: in questa ottica a guadagnare sembra essere il Partito Democratico mentre il partito di Renzi rimane ancora ai margini della contesa anche se sta alzando il livello dello scontro all’interno della maggioranza. Colpisce il calo della Lega perché a differenza del solito la perdita del Carroccio non viene assorbita interamente da Fratelli d’Italia o Forza Italia. Ma Salvini rimane alla guida del primo partito d’Italia con ampio margine sul secondo.

