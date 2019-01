Sondaggi: gli elettori M5S bocciano Raggi e Appendino

Che il MoVimento 5 Stelle non sia in questo momento brillante nei sondaggi è un dato di fatto. Ma la rilevazione pubblicata oggi da SWG ci dice qualcosa di più su Roma e Torino, dove il gradimento per l’operato delle sindache Raggi e Appendino non sembra altissimo. I dati elaborati dai sondaggisti SWG dicono che fra gli elettori a livello nazionale solo il 16% dà un voto fra 7 e 10 alla giunta Raggi di Roma e la percentuale scende addirittura a quota 10% per la Appendino a Torino. E il consenso sta crollando anche tra i fedelissimi: solo per la metà (il 50%) degli elettori che oggi voterebbero M5S la giunta Raggi merita fra il 7 e il 10. Questa opinione è condivisa solo dal 39% degli elettori che il 4 marzo apposero la croce sul simbolo pentastellato. Per Torino le percentuali sono molto vicine: 52% fra gli elettori attuali e 43% fra quelli delle politiche.

E c’è di più. Anche fra gli elettori che oggi voterebbero per il partito di DiMaio solo il 70% darebbe un giudizio buono sulla giunta Raggi (22,6% “molto positivo” e 47,4% “abbastanza positivo”). Le percentuali di consenso alto scendono al 25,3% (solo 5,6% “molto positivo”) fra tutti gli elettori. Ma che il consenso del M5S a Roma sia in robusto e drammatico calo non lo dicono i risultati dei sondaggi: basta guardare cosa è successo nel giugno scorso, dopo due anni di Giunta Raggi: nei municipi III e VIII, dove il M5S governava, si è andati al voto perché sono cadute le giunte. E il M5S non è riuscito ad arrivare nemmeno al ballottaggio.