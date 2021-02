Sondaggi: quanto vale la Lista Conte (e a chi toglie voti)

I sondaggi politici di Ixè fotografano le intenzioni di voto degli italiani con o senza una Lista Conte. A sorpresa non sono solo le forze di maggioranza a veder diminuire il proprio consenso se l’Avvocato del Popolo dovesse presentarsi alle elezioni con un proprio partito. Anche Lega e Fratelli d’Italia ne risentirebbero. Il partito di Matteo Salvini con una Lista Conte passerebbe dal 23,2 al 21,5%, mentre la forza politica guidata da Giorgia Meloni perderebbe un punto percentuale scendendo dal 15,8% al 14,8%. Tra i partiti di opposizione Forza Italia è quello che subirebbe meno danni: meno di mezzo punto percentuale di perdita dei consensi.

In ogni caso il partito politico più penalizzato dall’ipotetica discesa in campo di Conte resta sempre il Movimento 5 Stelle che scenderebbe in picchiata dal 15,4 al 10,4%. Più contenuta l’emorragia di voti del Partito Democratico che però si attesterebbe sotto il 20% passando dal 20,6 al 18,0. Come cambierebbe la distribuzione dei seggi alla Camera e al Senato? Se Italia Viva e le altre forze politiche che non appoggiano il Conte Ter non si aggregassero al centrosinistra con Partito Democratico e Movimento 5 Stelle alle elezioni la Lista Conte non consentirebbe da sola la maggioranza: