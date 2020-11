Sondaggi politici oggi: la Lega risale

Il sondaggio Ipsos del Corriere della Sera spiegato da Nando Pagnoncelli riguarda la popolarità di Conte e del governo ma anche dei leader di partito. Se il premier raggiunge uno dei punti più passi dall’inizio dell’emergenza Coronavirus per quanto riguarda il gradimento dei leader Giorgia Meloni svetta scavalcando anche il ministro della Salute Speranza. Il sondaggio politico sulle intenzioni di voto infine vede una risalita della Lega:

Quanto alle intenzioni di voto, la Lega si conferma al primo posto con il 25,5% e risulta in aumento di 1%. A seguire il Pd con il 20,6%, sui livelli di fine ottobre, poi Fratelli d’Italia (15,5%) che, sebbene in flessione di 0,4%, scavalca il M5S (15%, in calo di 0,9%). Forza Italia consolida la propria posizione con l’8%, ma non sembra trarre vantaggi dall’apertura al dialogo con la maggioranza da parte del presidente Berlusconi. Tre le altre forze politiche, da segnalare l’aumento di Sinistra Italiana/Leu che si attesta al 3,2%, seguita da Azione (3%), Italia viva (2,8%), Europa verde (2%) e +Europa (1,9%). L’area dell’astensione e dell’indecisione sale al 41%. Sulla base di questi dati, i tre partiti del centrodestra ottengono il 49% delle preferenze (+0,7% rispetto ad ottobre), la sinistra e il centrosinistra il 33,5% e le quattro forze che sostengono la maggioranza raggiungono il 41,6%