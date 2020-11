Gli spostamenti tra regioni vietati a Natale

Ci si potrà spostare tra regioni a Natale? Al termine di un vertice fiume del premier Giuseppe Conte con i capi delegazione di maggioranza, sembra prevalere la linea di chi vuole blindare il Natale, per limitare i rischi della terza ondata. E quindi: spostamenti tra le Regioni solo per i residenti, chiusura di bar e ristoranti alle 18, orari prolungati per i negozi per evitare assembramenti ma con coprifuoco rigido alle 22, anche nelle vigilie di Natale e Capodanno. I nodi da sciogliere sono ancora molti: da confermare l’idea di introdurre una quarantena di 15 giorni per chi, nel periodo natalizio, rientri dall’estero. Spiega il Corriere:

Sarà sempre consentito il ritorno nella propria abitazione di residenza. Dibattito acceso sull’opportunità di concedere alcune deroghe per autorizzare gli spostamenti — che dovrebbero comunque essere giustificati con l’autocertificazione — per trascorrere le feste con i parenti. Alcuni ministri insistono per consentire diraggiungere persone in difficoltà, per esempio anziani che vivono da soli. Ma l’ala «dura» dell’esecutivo, preoccupata per il rischio terza ondata a gennaio, si batte per non aprire il capitolo eccezioni. Se non in caso di studenti che tornano a casa. È confermata la chiusura delle piste e degli impianti da sci. Si potrà andare nelle seconde case soltanto se si trovano nella stessa regione di residenza, che però deve essere in fascia gialla. Nelle zone rosse sono infatti vietati tutti gli spostamenti e in quelle arancioni è vietato uscire dal proprio comune. Per chi torna dall’estero sarà obbligatorio il tampone e scatterà la quarantena: non è ancora deciso se per tutti i Paesi o solo per alcuni. In questo caso la lista sarà aggiornata dal ministro della Salute e certamente conterrà quegli Stati come l’Austria e forse la Svizzera che decideranno di tenere aperte le piste da sci, diventando così mete privilegiate di molti italiani.