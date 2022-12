Sondaggi politici, il MoVimento 5 Stelle stacca di 2 punti il PD

Altra settimana, altro rumoroso calo – in termini di intenzioni di voto – per il Partito Democratico. Secondo i sondaggi politici di oggi, il PD prosegue nella sua emorragia di consensi e scende fino al 15,1%. Una tendenza iniziata a emergere fin dalle ultime settimane prima delle elezioni Politiche dello scorso 25 settembre e che è venuta sempre più velocemente a galla con l’inizio delle tensioni interne per la scelta della nuova Segreteria. E a sorridere è il MoVimento 5 Stelle che, come accade da tempo, continua a guadagnare sempre più consensi. In testa c’è, stabile, Fratelli d’Italia.

Secondo i sondaggi politici oggi di SWG per il Tg di La7, FdI non mostra variazioni rispetto alla settimana precedente e continua a veleggiare attorno al suo massimo storico. Il MoVimento 5 Stelle, invece, guadagna mezzo punto percentuale (che annulla del tutto la lieve perdita segnata nel corso della precedente rilevazione) e sale al 17,1%. Due punti percentuali davanti al Partito Democratico che, anche in questa occasione, perde 3 decimi di punto e dimostra sempre meno appeal di fronte al suo elettorato. Anche quello storico.

Nelle “retrovie” c’è da segnalare l’ennesima settimana con il segno “più” per la Lega: ora, con lo 0,4% guadagnato rispetto alla settimana scorsa (quando aveva già recuperato lo 0,3% rispetto alle rilevazione precedente), il partito guidato dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, Matteo Salvini, torna a scalare le gerarchie superando il Terzo Polo (l’alleanza tra Azione di Carlo Calenda e Italia Viva di Matteo Renzi). Stabile, come accade da settimane, la terza gamba del governo Meloni: Forza Italia, oramai, veleggia da tantissimo tempo intorno a percentuali di poco superiori al 6%. E anche quest’ultima rilevazione conferma un ruolo di nicchia del partito nelle intenzioni di voto degli italiani.