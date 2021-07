I sondaggi politici che SWG ha preparato per TgLa7 questa settimana mostrano una tendenza negativa per Fratelli d’Italia. Ma la Lega non riesce ad approfittarne

I sondaggi politici che SWG ha preparato per TgLa7 questa settimana mostrano una tendenza negativa per Fratelli d’Italia. Ma la Lega non riesce ad approfittarne e rimane al secondo posto.

Sondaggi politici oggi: Fratelli d’Italia in calo ma la Lega non riesce ad acchiapparlo

Nonostante abbia gioco facile dall’opposizione nel titillare gli umori dei dubbiosi su vaccino anti COVID e green pass il partito di Giorgia Meloni non riesce ad aumentare i suoi consensi, almeno quelli del campione intervistato da SWG per la rilevazione, e passa dal 20,5% di sette giorni fa al 20,3. Un dato interessante come vedremo in seguito. La Lega di Matteo Salvini che si è appiattita sulla stessa strategia, con il risultato dello schiaffone ricevuto da Draghi in confererenza stampa, replica il risultato negativo perdendo un decimo di punto percentuale e attestandosi al 20% secco. Ma anche per il Partito Democratico la settimana è negativa con la perdita dello 0,3%, mentre il Movimento 5 Stelle dopo settimane in continua discesa rifiata un po’ sfiorando il 16% e in aumento di più di mezzo punto percentuale grazie alla pace tra Conte e Grillo. Nel centrodestra l’unico a sorridere è Silvio Berlusconi che vede Forza Italia crescere dello 0,6%. Guarda caso l’unica forza politica della compagine che vede al suo interno Salvini e Meloni ad essersi schierata a favore del green pass.

Per quanto riguarda le altre forze politiche Azione di Carlo Calenda perde lo 0,3% fermandosi al 3,8, mentre Italia Viva di MAtteo Renzi è in calo dello 0,2 e si ferma al 2,3%. Sinistra Italiana e MDP Articolo 1 sono ambedue in calo e si attestano rispettivamete al 2,5 e al 2,4%.

Il dato interessante di cui parlavamo sopra è un sondaggio sempre condotto da SWG sul tema caldo dei vaccini: la rilevazione mostra come non solo i no-vax siano solo una piccola “frangia lunatica”, come l’ha definita Prodi, ma che anche i dubbiosi rappresentino una percentuale marginale rispetto a chi si è già vaccinato o è in procinto di farlo:

Dipende anche da questo dato lo stop nella crescita di Giorgia Meloni? Viene il dubbio che la leader di Fratelli d’Italia e Matteo Salvini abbiano sbagliato spesa. O sposa.