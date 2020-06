Ieri sono stati 44 in più rispetto al giorno prima i casi di Coronavirus riscontrati in Emilia-Romagna, di cui 33 asintomatici e individuati attraverso l’attività di screening regionale (6.012 tamponi e 1.156 test sierologici). Nove i decessi in più che portano il totale a 4.245.

Il focolaio alla Bartolini di Bologna

A Bologna i nuovi positivi sono 17, in gran parte legati ai due focolai individuati nei giorni scorsi. Il picco di casi era stato comunicato nei giorni scorsi dalla Regione, e riguarda un reparto di stoccaggio dove lavorano i magazzinieri della ditta. Nei giorni scorsi l’area è stata sanificata e l’attività lavorativa ridotta ai minimi termini perché sono tanti i dipendenti finiti in isolamento precauzionale in attesa dei test. Il Corriere di Bologna scrive che la ditta è la Bartolini, dove è stata compiuta un’indagine epidemiologica accurata che ha portato a identificare circa 150 contatti, ai quali è già stato effettuato il tampone naso-orofaringeo.

L’altro focolaio riguarda un’attività commerciale che ha coinvolto alcuni familiari dei dipendenti e anche ad esso afferiscono parte dei 14 nuovi positivi di Bologna città, mentre gli altri riguardano rispettivamente San Giovanni in Persiceto (1) e Valsamoggia (2). I cinque decessi sono tre donne (una novantenne di Bologna, una di 85 anni di Casalecchio e una di 83 di Lizzano) e due uomini (uno di 84 di Molinella e uno di 59 di Bologna)

Intanto sono state sospese le 15 riesumazioni disposte dalla Procura di Reggio Emilia per l’inchiesta sulle morti di sospetto Covid-19 nella casa di carità ‘San Giuseppe’ di Montecchio Emilia, nel Reggiano. La decisione, come riporta la stampa locale, è probabilmente legata ad adempimenti tecnici visto che gli avvocati dei cinque indagati hanno avanzato la richiesta per l’incidente probatorio che porterà alla nomina di un perito superpartes e dei consulenti della difesa. La magistratura aveva chiesto di disseppellire le salme per effettuare l’autopsia. Il pm Piera Giannusa vuole fare luce sui decessi nella casa d’accoglienza, uno dei luoghi più falcidiati dall’epidemia nella provincia reggiana. Secondo l’accusa, il focolaio si accese a causa di un anziano che dopo essere stato ricoverato all’ospedale Franchini di Montecchio, è stato portato alla casa della carità senza che nessuno si fosse accorto della sua positività al Coronavirus. Due le ipotesi di reato formulate: omicidio colposo e delitto colposo contro la salute pubblica. Tra gli indagati anche don Angelo Orlandini, parroco di Montecchio e responsabile della struttura. I tamponi effettuati in regione sono 6.012, che raggiungono così complessivamente quota 466.612, a cui si aggiungono altri 1.156 test sierologici, fatti sempre da ieri. Le nuove guarigioni sono 50 per un totale di 22.985, l’81% dei contagiati da inizio crisi. Continuano a calare i casi attivi, e cioè il numero di malati effettivi, che a oggi sono 1.074 (-15 rispetto a ieri). Riguardo ai casi di positività sul territorio, che si riferiscono non alla provincia di residenza, ma a quella in cui è stata fatta la diagnosi: 4.538 a Piacenza (+1), 3.639 a Parma (+6, tutti asintomatici da screening regionali), 4.999 a Reggio Emilia (+8, di cui 5 asintomatici), 3.945 a Modena (+1), 4.795 a Bologna (+17, di cui 13 asintomatici e 4 sintomatici in gran parte legati a situazioni individuate in precedenza, tracciati e pressoche’ tutti in isolamento domiciliare); 403 casi positivi a Imola (lo stesso dato di ieri); 1.018 a Ferrara (lo steso dato di ieri). I casi di positivita’ in Romagna sono 4.966 (+11), di cui 1.040 a Ravenna (+3, di cui 2 asintomatici), 957 a Forlì (+3, tutti sintomatici, esito di precedenti contagi), 786 a Cesena (nessun nuovo caso) e 2.183 a Rimini (+5, di cui 4 asintomatici, anche questi individuati grazie agli screening regionali).