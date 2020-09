I sondaggi Tecnè sulle intenzioni di voto per Quarta Repubblica quando ancora non erano definitivi i risultati delle elezioni regionali ieri sera. La Lega sarebbe il primo partito con il 26,2 per cento, seguita dal Partito Democratico con 21,1 punti percentuali. Fratelli d’Italia supera il 15 per cento e si attesta al 16,1.

Seguono Forza Italia al 7,5 e Italia Viva al 3,5 per cento

