Sondaggi Piazzapulita: Lega ancora in calo

I sondaggi di Index Research per Piazzapulita confermano il trend di queste settimane che vede la Lega in calo: in questa rilevazione il Carroccio perde “solo” lo 0,6 ma l’istituto dà da molto tempo Salvini & Co. sotto la soglia del 30%. Nel sondaggio di Agorà di ieri la Lega perdeva più di un punto percentuale. Il Partito Democratico invece guadagna uno 0,2% ed è al 22,1%, piuttosto vicino alla Lega e piuttosto lontano dal MoVimento 5 Stelle, stimato in crescita ma ancora molto male rispetto alle politiche 2018.

Fratelli d’Italia continua la sua crescita (+0,1%) ma non sembra riuscire a sfondare e ad approfittare pienamente dell’emorragia di voti di Salvini, così come Forza Italia che rimane stabile. Italia Viva è al 4,5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti le variazioni non sono significative: Azione di Calenda rimane al 2,2%, +Europa è al 2,1%, Cambiamo di Toti allo 0,5%.

