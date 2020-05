Sondaggi EMG Agorà, la ripresa della Lega

Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato oggi ad Agorà, il programma condotto da Serena Bortone su Raitre, alla domanda: “E il governo sta facendo abbastanza per contenere i danni all’economia?” ha risposto, “NO” il 62% degli intervistati, “Sì” il 27%. L’11% preferisce non rispondere. Dopo l’emergenza Covid per il 48% degli intervistati la fiducia nelle Istituzioni è “rimasta com’era”, mentre per il 39% la fiducia è diminuita, per il 6% è aumentata. Il 7% preferisce non rispondere. Brutta anche la situazione per i ristoranti: “Lei è tornato a mangiare e bere fuori la sera?” ha risposto, “No” l’82% degli intervistati, “Sì, ma molto più di rado” il 12%, “Sì, come prima” il 3%. Il 3% preferisce non rispondere.

E Conte? Il 47% degli intervistati ha “poca” o “per nulla” fiducia nel Governo. Il 34% invece ne ha “molta” o “abbastanza”. Il 19% preferisce non rispondere. Infine a proposito degli allarmi del Governo e degli amministratori sulla “movida” il 74% degli italiani pensa che sono “giustificati, altrimenti riparte il contagio”. Per il 20% sono “Ingiustificati, è un modo di scaricare le loro responsabilità”. Il 6% preferisce non rispondere.

Per quanto riguarda le intenzioni di voto, la Lega torna a guadagnare punti crescendo dello 0,2% e attestandosi al 27,1% mentre il Partito Democratico cala dello 0,3%. Il MoVimento 5 Stelle cresce della stessa percentuale così come Fratelli d’Italia; stabile Forza Italia e in calo anche Italia Viva. Minime le variazioni tra i piccoli: Azione di Carlo Calenda resta il primo tra i partiti minori con il 2,6%.