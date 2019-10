Sondaggi, la Lega torna al 34%

I sondaggi di SWG per il Tg di La7 pubblicati ieri da Enrico Mentana mostrano che la Lega torna al 34% dopo il crollo di agosto in seguito alla crisi del mojito mentre guadagnano anche Forza Italia e Fratelli d’Italia: il centrodestra unito sfiora adesso il 48% e riuscirebbe a conquistare la maggioranza in entrambe le camere anche se si votasse con il Rosatellum.

I partiti di governo hanno trend differenti: perdono punti sia il MoVimento 5 Stelle che il Partito Democratico (-0,6% e -0,8%) mentre Italia Viva cresce dello 0,3%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, perdono Sinistra Italiana, +Europa e Cambiamo! di Giovanni Toti mentre i Verdi rimangono stabili e non riescono a replicare in Italia l’Onda Verde che investe invece l’intera Europa, compresa la Svizzera.

I sondaggi di Tecné per Quarta Repubblica danno invece la Lega al 33% (in crescita di un punto e mezzo percentuale in una settimana…) e M5S e PD in perdita netta (di un punto i DEM, di 1,4% punti i grillini) mentre anche in questo sondaggio Fratelli d’Italia e Forza Italia sono in crescita. Visto che la scorsa settimana è stata presentata la Legge di Bilancio del governo Conte Bis pare abbastanza chiaro che l’effetto di entrambi i sondaggi sconta l’effetto di una manovra finanziaria timida, povera di contenuti, confusa e con l’immagine di norme fatte solo di aumenti di tasse. Purtroppo accade molto spesso quando le montagne di alleanze “storiche” partoriscono i topolini di leggi vigliacche e poverelle. In questo contesto sarà difficile per il governo Conte durare dopo il voto in Umbria.

