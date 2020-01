Sondaggi Tg La7, la Lega torna sopra il 33%

I sondaggi di SWG illustrati ieri da Enrico Mentana durante il Tg di La7 danno la Lega di nuovo sopra il 33% dopo giorni in cui le rilevazioni la davano stabile o in discesa, mentre il Partito Democratico perde uno 0,2% e il MoVimento 5 Stelle guadagna uno 0,4% rimanendo comunque sotto il 16%. Fratelli d’Italia porta a casa una crescita di mezzo punto percentuale mentre Forza Italia perde uno 0,6% e Italia Viva di Matteo Renzi scende dello 0,3%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, Sinistra Italiana è sopra il 3% mentre Calenda e +Europa sono ancora sotto la percentuale e vedono difficile il ritorno in parlamento con lo sbarramento del 5%, a meno che non si alleino entrambi con Renzi. Arrancano anche i Verdi e il movimento di Toti che finora è ininfluente nei sondaggi.

