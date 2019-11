I sondaggi del Tg di La7: la Lega ancora avanti ma perde punti, anche il PD in calo

I sondaggi di SWG letti ieri da Enrico Mentana durante il Tg di La7 dicono che la Lega è ancora saldamente in testa nelle preferenze degli elettori italiani ma perde mezzo punto percentuale, così come il Partito Democratico che con il 18,3% rimane ancora sotto la soglia del 20%. Il MoVimento 5 Stelle è inaspettatamente in crescita (+0,4%) mentre Fratelli d’Italia è stabile al 9,5%.

Forza Italia guadagna uno 0,2% mentre Italia Viva di Matteo Renzi scende di 0,6 punti percentuali toccando quota 5%.

Per quanto riguarda gli altri partiti, il raggruppamento Sinistra Italiana / MDP tocca il 3,3% mentre i Verdi guadagnano un +0,4% e arrivano al 2,3%; anche +Europa dà segni di vita ma rimane inchiodata all’1,7% mentre Cambiamo! di Giovanni Toti è all’1,1%. La coalizione di centrodestra fatta da Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Cambiamo! arriva a superare di un soffio la soglia del 50%.

