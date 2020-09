Sondaggi elezioni Toscana: Giani sopra a Ceccardi per un soffio

I sondaggi sulle elezioni regionali in Toscana a sorpresa indicano che la regione rossa è contendibile dalla candidata leghista Susanna Ceccardi. Oggi lo conferma anche il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera

I sondaggi sulle elezioni regionali in Toscana a sorpresa indicano che la regione rossa è contendibile dalla candidata leghista Susanna Ceccardi. Se lo aveva già rilevato il sondaggio Winpoll del Sole 24 ore oggi lo conferma anche il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera; ma per Pagnoncelli la forbice tra Giani e Ceccardi è leggermente maggiore. Poco più di un punto:

Dopo due elezioni vinte nettamente dal centrosinistra con Enrico Rossi(nel 2010 con il 59,7% dei voti e nel 2015 con il 48%), la situazione ad oggi appare in forte equilibrio: infatti, con una partecipazione stimata al 55%, Giani prevale sulla Ceccardi per poco più di un punto (42,6% contro il 41,5%). A seguire la pentastellata Irene Galletti si attesta al 9%. I due principali candidati presentano sostanzialmente lo stesso livello di notorietà (Giani 58% e Ceccardi 59%) e di gradimento (35% a 31%). Riguardo alle liste, il Partito democratico si conferma al primo posto con il 29,5% degli orientamenti di voto, seguito dalla Lega con il 22,9%, Fratelli d’Italia con il 14,1% e il Movimento 5 Stelle con il 9,1%. Tutte le altre liste si collocano al di sotto del 5%. Complessivamente le liste di centrodestra si attestano al 42,9% e prevalgono su quelle di centrosinistra che raggiungono il 40,2%. Il voto disgiunto, quindi, avvantaggia Giani, che ottiene 2,4 punti percentuali in più rispetto alle forze della coalizione, al contrario della Ceccardi che ottiene l’1,4 in meno delle liste che la sostengono

Leggi anche: Sondaggi elezioni in Liguria: Toti sopra di 22 punti