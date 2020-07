Il sondaggio sulle elezioni regionali in Puglia

È a favore del presidente uscente della Regione Puglia, Michele Emiliano, il sondaggio per le elezioni regionali in Puglia realizzato da Euromedia research per l’associazione “Piazze italiane” e pubblicato sul sito del ministero dell’Interno. Su mille intervistati, maggiorenni e residenti in Puglia, il 38,2% ritiene che Emiliano potrà “ricoprire nella maniera migliore la carica di governatore per i prossimi 5 anni”. Seguono il candidato del centrodestra, Raffaele Fitto con il 28%, la pentastellata Antonella Laricchia con l’11,7%, Ivan Scalfarotto (Italia viva – Azione, + Europa) con il 2,2% e infine il “civico” Mario Conca con l’1,8″. Il 18% non ha risposto al quesito.

A poco più di metà del campione, il 50,6%, Emiliano ispira fiducia contro il 34,5% di Fitto, il 29,3% di Laricchia, il 10,5% di Scalfarotto e il 12,9% di Conca. La coalizione che secondo il sondaggio prenderebbe più voti è quella che sostiene Emiliano con il 38,6% (dato più basso di quello legato al solo nome del governatore). Nel centrosinistra il partito più suffragato dal campione resta il Pd con il 20,1%. Il centrodestra raggiunge il 37,8% con la Lega a poco più del 18% e Fratelli di Italia all’8,5% e Forza Italia all’8,3%. Alla domanda secca “chi vincerà le prossime elezioni”, il 38% indica Michele Emiliano, il 27,1% Raffaele Fitto, il 4,1% Antonella Laricchia, l’1,6% Ivan Scalfarotto e lo 0,3% Mario Conca. Non sa o non risponde il 28,9%. Per più del 40% del campione Emiliano “ha fatto il possibile” nella gestione dell’emergenza sanitaria.

