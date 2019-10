Ieri Corrado Formigli a Piazzapulita ha mostrato i sondaggi di Index Research sul gradimento per le forze politiche: l’istituto dà la Lega primo partito e sopra il 30% ma in calo dello 0,5% mentre il Partito Democratico perde lo 0,2 ma è sopra il 20% e il MoVimento 5 Stelle cede lo 0,4%.

I sondaggi di Piazzapulita su Lega, M5S e PD

C’è da segnalare che il sondaggio di Agorà ieri invece dava la Lega in crescita mentre Cartabianca dava il Carroccio stabilmente sotto il 30%. La situazione quindi continua ad essere molto confusa e frastagliata in attesa del voto in Umbria, dove il centrodestra è in vantaggio sull’alleanza (inedita) tra centrosinistra, liste civiche e MoVimento 5 Stelle.

Sempre secondo il sondaggio di Piazzapulita Fratelli d’Italia è in grande crescita e raggiunge il 7,3%, una percentuale più alta del risultato delle Europee che la colloca stabilmente al di sopra di Forza Italia ormai sempre più debole nelle preferenze degli elettori di centrodestra. Il partito che cresce di più è Italia Viva di Matteo Renzi che conquista il 4,5% crescendo di un punto percentuale.

Ancora crescita anche per Più Europa, che dopo un periodo di calo torna in territorio positivo perché forse è già finita l’emorragia di voti verso Italia Viva, che adesso cannibalizza M5S e PD.

Secondo la media di Youtrend per AGI si consolida Italia Viva (al 4,3%, +4,3), il nuovo partito di Renzi, mentre continua a perdere terreno il Pd, al 20,1% in calo di un punto percentuale. In flessione M5s, 19,8% e la Lega 31,8% (-0,3) che pero’ resta saldamente il primo partito. A mantenere una dinamica positiva continua a essere FdI al 7,8% (+0,6), mentre Forza Italia e’ al 6,6% (-0,1). In calo +Europa al 2,1% (-0,8), La Sinistra al 2,2% (-0,4), piuttosto stabili i Verdi 1,7% (+0,1). Per quanto riguarda le aree del Parlamento, la maggioranza di governo e’ al 46,4% (-0,6), con un’opposizione di centrodestra al 47,6 (+0,1). In flessione l’opposizione di centrosinistra al 2,1% (-0,8). Rispetto alle Politiche del 2018 il Centrodestra è stabile al 47,5%, il Centrosinistra in calo al 26,5% (-0,5). Scendono anche M5S, 19,8% (-0,4), e LeU, 2,2% (-0,4).

