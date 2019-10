Sondaggi Demos & Pi: PD in calo, boom Meloni

Il sondaggio di Demos & Pi presentato oggi da Ilvo Diamanti su Repubblica mostra un Partito Democratico in difficoltà, che finisce sotto il 20% nelle stime di voto come alle elezioni politiche precedenti. In calo di più di 3 punti, rispetto al risultato ottenuto alle Europee (dove però aveva preso meno voti rispetto alle politiche) e ai valori osservati nelle indagini dei mesi scorsi. Il M5s, invece, risale. Oggi è stimato da Demos al 20,6%, in crescita di 3 punti in confronto alle Europee. Tuttavia, quando si pensa che alle Politiche del 2018 aveva superato il 33%, cioè: un terzo dei votanti, è evidente che si sta scrivendo un’altra storia.

La Lega si conferma, largamente, il primo partito. Sopra il 30%, anche se di poco. E, quindi, 4 punti in meno rispetto alle Europee. Ma oltre 5, se si guardano le stime rilevate nell’Atlante Politico dello scorso luglio. Più indietro, si fanno largo i Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Hanno superato l’8,5% dei consensi. Quasi il doppio rispetto alle politiche del 2018. E si sono lasciati indietro anche Forza Italia. Ridotta a poco più del 6%.

Il gradimento dei leader vede ancora svettare sopra tutti Giuseppe Conte, mentre quello di Matteo Renzi dopo la nascita di Italia Viva è ancora in calo, dal 25 al 22 per cento del campione.

Meno dello stesso Berlusconi. Simbolo della “caduta degli dei” della Seconda (e Terza) Repubblica. Questo dato spiega, in parte, la scelta di Renzi. Insofferente verso questa posizione marginale, nella rappresentazione dei cittadini. E spiega anche le polemiche di questi giorni. Ieri contro Conte. Per guadagnare visibilità. E per uscire dall’angolo. Grigio.

Invece Italia Viva è data al 3,9%.

