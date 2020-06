Sondaggi Cartabianca: il potenziale del partito di Conte

I sondaggi di Ixé illustrati ieri da Bianca Berlinguer durante Cartabianca su Raitre dicono che la Lega perde uno 0,3% attestandosi al 25% mentre il Partito Democratico arriva al 21,4% crescendo di mezzo punto percentuale e il MoVimento 5 Stelle perde lo 0,3% e arriva al 17,2%. Subito dopo ci sono Fratelli d’Italia con il 14,4% (in crescita) e Forza Italia al 7,6% mentre tra i piccoli Italia Viva è all’1,9% in crescita dello 0,4, stessa percentuale persa da La Sinistra.

La rilevazione indaga anche il potenziale elettorale di una lista Conte, dopo che alcuni sondaggi in questi giorni avevano fornito numeri roboanti per un raggruppamento politico con in testa l’attuale presidente del Consiglio che però non è stato mai formato né da Palazzo Chigi sembrano avere l’intenzione di provarci (anche se un nutrito gruppo di ex democristiani a cui la parola l’ha tolta la storia vorrebbero tanto aggregarsi al carrozzone non ancora preparato).

Secondo Ixé il potenziale di una lista Conte, ovvero gli elettori che valuterebbero la possibilità di votarla, è il 12%; la provenienza elettorale è in massima parte dal MoVimento 5 Stelle e dal Partito Democratico, che avrebbero così tutto da perdere da questa nuova aggregazione, ma pesca anche una quota significativa di elettori dal centrodestra (sicuramente senza intaccare i voti di Salvini e Meloni, però).