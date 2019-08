Gli sms tra Zingaretti e Di Maio sul governo PD-M5S

La trattativa PD-M5S per il governo è cominciata con un sms. E con un problema: il bis di Conte a Palazzo Chigi ad oggi appare quantomeno impervio perché persino Nicola Zingaretti si è reso conto dell’impraticabilità politica della proposta:

C’è anche un altro problema che incombe sulla trattativa: Matteo Renzi.

L’incognita Renzi porta via buona parte della telefonata. Di Maio non si fida di lui. E Zingaretti neanche. «E se poi Renzi stacca la spina tra pochi mesi, cosa facciamo? – domanda il grillino – Tu che garanzie puoi darmi?». «Nessuna», la replica. Nessuna certezza che l’ex premier non costituisca gruppi autonomi, così almeno teme il governatore del Lazio, magari rimpolpati da innesti provenienti da Forza Italia in vista di un nuovo partito di centro. Nessuna garanzia, soprattutto, che appena varato il nuovo esecutivo Renzi non brandisca il pallino dell’esecutivo, decidendone vita e morte con un cenno