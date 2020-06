A scuola banchi singoli e ingressi scaglionati in base alle fasce d’età

La ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina annuncia alcune delle novità per l’anno scolastico 2020-2021 in un’intervista rilasciata al Messaggero

A scuola si entrerà con ingressi scaglionati in base alle fasce d’età mentre i banchi saranno singoli. La ministra della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina annuncia alcune delle novità per l’anno scolastico 2020-2021 in un’intervista rilasciata al Messaggero:

«Ci sono tre cose da fare per garantire il distanziamento e le faremo: migliorare e recuperare spazio dentro agli istituti, individuare nuovi locali fuori da scuola, avere più docenti e personale ATA. Metteremo in pratica le soluzioni scuola per cuola insieme ai tavoli regionali che sono già partiti. Il primo di settembre gli istituti saranno già aperti per fare lezione a chi è rimasto indietro e a chi vuole potenziare gli apprendimenti. Poi il 14 l’avvio ufficiale delle lezioni». E sulla mascherina cosa si può dire oggi: sarà davvero obbligatoria per tutti gli “over sei”?

«Il Ministero della Salute ha già detto che rivaluterà la misura nella seconda metà di agosto». Per garantire il distanziamento servono nuovi arredi, primi fra tutti i banchi singoli. Ma ogni anno le scuole restano senza: chi li acquisterà se gli enti locali sono sempre in affanno?

«Ci sono scuole che hanno locali dismessi, ad esempio un’aula inagibile da anni per problemi di manutenzione. Non è pensabile che a settembre sia ancora chiusa. Quanto all’arredo scolastico, i banchi singoli di nuova generazione fanno guadagnare metri e garantiscono innovazione delladidattica. Credo che saranno la priorità di intervento per molti istituti. Su acquisto e distribuzione ci darà una mano il commissariato straordinario per l’emergenza».