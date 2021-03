Sileri chiede lo scudo penale per medici e infermieri vaccinatori

Quanto sta accadendo alla campagna vaccinale in Italia (e non solo) fa tornare di attualità una vecchia proposta fatta dal sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri: uno scudo penale medici e infermieri vaccinatori. L’iniziativa, che non ha mai portato alla traduzione in legge, era stata avanzata all’inizio della legislatura. Adesso, però, in linea con la campagna vaccinale e il caos generato dalla situazione del prodotto anti-Covid Astrazeneca, il tutto potrebbe portare a un nuovo impulso in quella direzione.

Scudo penale medici e infermieri vaccinatori: la proposta di Sileri

“Serve uno scudo penale il prima possibile in modo che si arrivi davvero a difendere i medici e gli infermieri vaccinatori – ha detto Pierpaolo Sileri in collegamento con TimeLine, su SkyTg24 -. Io presentai a inizio legislatura un arbitrato per il contenzioso medico-legale per i medici, gli infermieri e per tutelare i cittadini nelle cause civili”. Un tema che torna di forte attualità dopo le indagini che hanno coinvolto alcuni medici e membri del personale sanitario in seguito ad alcuni decessi ritenuti sospetti, anche se le autopsie hanno smentito qualsiasi tipo di correlazione tra l’inoculazione del vaccino Astrazeneca e gli eventi avversi, come nei casi di Sandro Tognatti e di Annamaria Mantile. In entrambi le circostanze (è accaduto anche dopo la morte del militare Stefano Paternò), alcuni medici sono stati inseriti nel registro degli indagati. Si tratta, però, di una prassi proprio per tutelarli nella fase di indagine.

Andhe il sottosegretario alla Giustizia, Francesco Paolo Sisto (Forza Italia) è d’accordo con la mozione del collega di governo: “È dall’inizio dell’epidemia che mi batto per uno scudo che tuteli i medici, nella convinzione che si debba consentire a coloro che sono stati unanimemente riconosciuti come degli eroi di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Oggi, come componente del governo, non posso che esprimere grande soddisfazione per il passo in questa direzione che sta facendo l’esecutivo”.

Ordine farmacisti, ‘giusto scudo legale per sanitari che vaccinano’

Il Comitato centrale della Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani (Fofi) “condivide la richiesta di prevedere uno ‘scudo legale’ per qualsiasi operatore sanitario, e non soltanto i medici, autorizzato a somministrare alla popolazione i vaccini contro la Covid-19. E’ una misura razionale nell’attuale fase di emergenza – si legge in una nota – che richiede il massimo impegno da parte di tutti i professionisti della salute”.

“I farmacisti italiani confermano la loro piena fiducia nelle istituzioni sanitarie impegnate a garantire l’immunizzazione nella massima sicurezza possibile – conclude la Fofi – e rinnovano la loro disponibilità a partecipare alla campagna vaccinale in corso”.