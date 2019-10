Scissione M5S: i cinque grillini pronti ad andarsene e il ruolo di Pizzarotti

Anche se alla fine i parlamentari del MoVimento 5 Stelle “ribelli” non hanno in alcun modo palesato il loro disagio durante il voto per il taglio dei parlamentari e non c’è stato l’esodo della ventina di deputati che aveva annunciato ieri sulla Stampa, Ilario Lombardo oggi racconta che c’è una cena stasera in cui si parlerà proprio della scissione M5S e del ruolo che, a sorpresa, potrebbe avere il sindaco di Parma Federico Pizzarotti:

Ne parleranno stasera a cena, dodici dissidenti, pronti alla scissione che dovrà concretizzarsi nelle prossime settimane. Una cena in una casa privata di Roma, dove si ritroveranno anche alcuni tra coloro che ieri hanno abbandonato l’Aula. Contemporaneamente il deputato Giorgio Trizzino, riunirà «un gruppo di amici» in un ristorante al centro di Roma per capire come organizzare le prossime mosse per mantenere la rivolta nel perimetro interno del Movimento. Gli uomini vicini a Di Maio in queste ore fanno circolare una considerazione: «Per una scissione ci vuole un leader». La storia insegna che non è sempre così. Ma comunque un leader potrebbe anche spuntare presto. L’idea della scissione non nasce oggi ma a luglio.

E da allora ne è informato anche Federico Pizzarotti, ex grillino, sindaco di Parma riconfermato senza il simbolo del M5S e animatore di Italia in Comune che a fine novembre andrà a congresso. In queste ore si è tenuto in contatto con Roma, per capire quanto questa volta siano concrete le opportunità di una frattura organizzata nel Movimento. Gli hanno assicurato che almeno una quindicina di persone sono pronte all’addio. A Pizzarotti non sfugge che per partire serve un gruppo autonomo, con venti deputati e finanziamenti propri.

A quel punto potrebbe diventare attrattivo e giocarsi le sue chance di sopravvivenza su diversi tavoli. Come virtuale partito di Giuseppe Conte, piantato nello spazio politico di centro in competizione con Matteo Renzi e capace di attrarre anche fuori dall’area della maggioranza, e agganciare Italia in Comune e tutte quella rete di amministratori che nell’area di centro sinistra vogliono valorizzare i territori.