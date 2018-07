Lo sciopero degli operai FIAT di Melfi per Cristiano Ronaldo alla Juve

“Non ce l’abbiamo con Cristiano Ronaldo o con il mondo dello sport”. Ma la rabbia degli operai dello stabilimento Fca di Melfi “è contro questo sistema che ha perso di vista la persona”. Domenico De Stradis è un sindacalista USB, il sindacato che ha annunciato due giorni di sciopero contro l’acquisto del calciatore portoghese da parte della Juventus. Questo perché “è inaccettabile – si legge nel comunicato diramato dal sindacato- che mentre ai lavoratori di Fca e Cnhi l’azienda continui a chiedere da anni enormi sacrifici a livello economico la stessa decida di spendere centinaia di milioni di euro per l’acquisto di un calciatore”. Dopo le polemiche scatenate dalle parole dell’operaio Fca di Pomigliano D’Arco, che pure lui aveva protestato contro l’acquisto del calciatore ex Real Madrid, per De Stradis “serve a poco lamentarsi, se non si agisce- spiega all’agenzia di stampa DIRE – Tutto lascia il tempo che trova, si arriva, con una lamentela, ai giornali e in modo veloce. Però non si arriva ai lavoratori” e invece “serve una iniziativa più ampia”.

Come può esserlo questa dell’Usb: “Non sciopereremo solo noi ma pure un indotto e un’altra fabbrica, per solidarietà, la Tiberina. E pure la Fca di Pomigliano. In queste ore i nostro compagni stanno volantinando lo sciopero fuori dello stabilimento”. Già dopo le prime indiscrezioni “avevo un volantino pronto. Aspettavo solo l’ufficializzazione”. C’è poi una coincidenza: “A Melfi per il 6 luglio hanno annunciato un esubero per 1.640 lavoratori. Ronaldo prende 30 milioni di euro di stipendio netti. Io ho percepito l’anno scorso 18.300 euro netti. Ho provato a dividere per vedere quanti quanti operai come me ‘fanno’ un Cristiano Ronaldo. E il risultato è proprio 1.640, come gli esuberi annunciati a Melfi. È una coincidenza mostruosa che fa riflettere”.