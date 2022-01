Sanremo, si parte: i cantanti in gara nella prima serata e i super-ospiti

Dopo l’elezione del Presidente della Repubblica, gli occhi degli italiani sono pronti per spostarsi su quel che accadrà sul palco del Teatro Ariston. Si accinge a prendere il via il Festival della Canzone italiana e la Rai ha diffuso la scaletta di Sanremo e della sua prima serata, in programma martedì 1 febbraio. Tanti i nomi dei big in gara che si alterneranno sul palco anche con gli ospiti d’onore.

Scaletta Sanremo prima serata, i big in gara martedì 1 febbraio

L’ordine di comparsa sul palco non è ancora stato reso noto, mentre è stata già suddivisa la scaletta Sanremo prima serata e seconda serata, come confermato dai profili social ufficiali. Domani sera, martedì 1 febbraio, saliranno sul palco e canteranno il proprio brano – per la prima volta in pubblica – i seguenti cantanti e cantautori:

Gianni Morandi – Apri tutte le porte

Noemi – Ti amo non lo so dire

La Rappresentante di Lista – Ciao, ciao

Yuman – Ora e qui

Mahmood e Blanco – Brividi

Giusy Ferreri – Miele

Achille Lauro con l’Harlem Gospel Choir – Domenica

Rkomi – Insuperabile

Michele Bravi – Inverno dei fiori

Ana Mena – Duecentomila ore

Massimo Ranieri – Lettera al di là del mare

Dargen d’Amico – Dove si balla

Cantanti e canzoni che saranno introdotti dal conduttore e direttore artistico anche di questa edizione del Festival Amadeus che, per la prima serata, sarà accompagnato e coadiuvato da Ornella Muti. E con loro ci sarà anche Fiorello. Ma non ci saranno solamente le canzoni dei big in gara. Perché ai dodici che si contenderanno fino all’ultimo il tanto ambito premio, si uniranno anche i Maneskin che saranno gli ospiti d’onore della prima serata di Sanremo 2022. E dopo gli ultimi trionfatori, saliranno sul palco dell’Ariston anche Meduza insieme a Hozier.

A chi tocca mercoledì 2 febbraio

E non c’è solamente la scaletta Sanremo prima serata. Perché la Rai ha reso noti anche gli altri nomi dei cantanti (con relative canzoni) che si alterneranno sul palco nel corso della serata di mercoledì 2 febbraio.

Emma – Ogni volta è così

Sangiovanni – Farfalle

Iva Zanicchi – Voglio amarti

Aka7even – Perfetta così

Elisa – O forse sei tu

DitonellaPiaga con Donatella Rettore – Chimica

Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

Fabrizio Moro – Sei tu

Highsnob e Hu – Abbi cura di te

Irama – Ovunque sarai

Le Vibrazioni – Tantissimo

Tananai – Sesso Occasionale

Matteo Romano – Virale

Come già sottolineato prima, si tratta di nomi e non di ordine d’uscita. In questa occasione, Amadeus sarà accompagnato sul palco da Lorena Cesarini e dall’immancabile Fiorello. Super ospite della seconda serata sarà Laura Pausini.

(Foto IPP/Andrea Oldani)