Sarah Varetto candidata M5S?

Pasquale Napolitano sul Giornale racconta oggi che tra i nomi che il MoVimento 5 Stelle sta vagliando come capilista per le elezioni europee c’è quello dell’ex direttrice di Sky Tg 24 Sarah Varetto:

Nel suo nuovo ruolo, invece, avrà la responsabilità di identificare e analizzare le opportunità di sviluppo delle news nel contesto continentale europeo di Sky e si occuperà di progetti per nuovi contenuti editoriali sulle diverse piattaforme. Prove generali in vista di un futuro impegno politico nel Parlamento europeo? Nel frattempo, la Varetto ha cominciato a prendere confidenza con il mondo grillino. A metà dicembre, c’è stato il battesimo ufficiale a Napoli, proprio nella terra del vicepremier Di Maio: la giornalista è stata scelta come ospite d’onore in un incontro politico organizzato dal M5S nell’ambito del Rousseau City Lab.

Ha parlato di ambiente,presentando KYEuropa Sarah, la campagna globale «Un Mare da salvare». Ma la scintilla con la base grillina pare non sia scattata. Anche per un altro motivo: Di Maio vorrebbe catapultare la giornalista nelle liste del M5S senza sottoporla alla selezione online per la scelta dei candidati. Una nominata, insomma: decisione che ha fatto infuriare non solo gli attivisti, già pronti a sfidarsi in rete per occupare i posti in lista, ma anche una bella fetta di parlamentari.