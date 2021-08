Sara Simeoni show: si veste da geisha e fa partire la segreteria mentre parla Jury Chechi | VIDEO

Quaranta medaglie olimpiche, più una. Mentre l’Italia faceva incetta di podi a Cinque Cerchi, in Italia è nata una star televisiva. Si tratta di Sara Simeoni, olimpionica d’oro a Mosca 1980 nel Salto in Alto, l’ex atleta veneta ha fatto divertire i telespettatori italiani con gag e ironia da attrice navigata. E se il video di lei che prova a insegnare a Jury Chechi come si “salta in alto” negli studi di RaiDue è diventato virale nei giorni scorsi, la prestazione televisiva della 68enne nell’ultimo giorno della trasmissione “Il circolo degli anelli” rimarrà nelle teche Rai per sempre.

“Stiamo trasferendo la sua chiamata” da #ilCircolodeglianelli dell’8 agosto 2021 su Rai 2. pic.twitter.com/WxCp3XAmz0 — LALLERO (@see_lallero) August 8, 2021

Sara Simeoni show, si veste da geisha e fa impazzire Jury Chechi

Per celebrare la chiusura dei Giochi di Tokyo 2020, Sara Simeoni si è presentata in studio indossando il classico vestito da geisha giapponese. E già questo varrebbe il prezzo del biglietto (pardon, del canone). Poi, però, il suo “tempismo” televisivo ha fatto il resto. I suoi tentativi di telefonata in diretta, infatti, non sono passati inosservati: né alle telecamere, né ai microfoni. Spinta dalla richiesta della conduttrice, Alessandra De Stefano, l’ex campionessa olimpica ha provato ripetutamente a contattare Aldo Montano e Alberto Tomba. Con esiti nefasti. Mentre stava parlando Jury Chechi, infatti, in sottofondo si sente la risposta della segretaria telefonica. E questa è stata la reazione delle persone in studio.

Ma l’escalation è solo all’inizio. Nel corso della trasmissione, infatti, Sara Simeoni si è resa protagonista anche di un ballo in compagnia dello stesso Jury Chechi. Pochi secondi di “Tuca tuca” (e non solo). Il resto è storia per le Teche Rai.

Una bella scoperta televisiva, con la Rai che con la scelta di Sara Simeoni per raccontare le olimpiadi (in tutte le sua sfaccettature) che si è fatta perdonare dopo qualche intoppo. Sia nell’acquisizione dei diritti di trasmissione, sia per alcune scelte fatte nelle lunghe giornate a Cinque Cerchi.