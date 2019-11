Sapessi com’è strano sequestrare un procione a Milano

Un procione, il classico orsetto lavatore, tenuto in appartamento come un comune gatto. Anzi, forse ‘trattato’ come un cane, dato che veniva anche portato a passeggio al guinzaglio. Succede a Baggio, nella periferia milanese, dove i Carabinieri forestali di Magenta hanno sequestrato l’animale detenuto da una donna, come animale “da compagnia”, in un piccolo appartamento all’interno di un condominio. Il motivo del sequestro è dovuto al fatto che questa specie è classificata come ‘pericolosa’ per legge e dunque è assolutamente vietato ai privati ospitarlo come animale d’affezione. L’inserimento del procione tra le specie pericolose è anche legato al fatto che questi animali possono essere portatori sani di malattie come rabbia e leptospirosi. Gli accertamenti sono iniziati dopo che i militari hanno ricevuto diverse segnalazioni su una donna che si aggirava nel quartiere di Baggio con un procione al guinzaglio.

Alcuni racconti “riferivano anche della presenza della donna con l’animale al seguito, visibilmente spaventato, ai tavoli di un ristorante”. Una volta individuata la donna ed accertato che era tutto vero è stata informata la Procura di Milano che ne ha richiesto oltre al sequestro “il trasferimento in un idoneo centro autorizzato alla detenzione di animali pericolosi sito in EmiliaRomagna”, che se ne prenderà cura e lo inserirà gradualmente in un contesto in cui sono presenti altri esemplari della stessa specie. Sono corso di verifica l’origine dell’esemplare e le modalità con cui la proprietaria ne sia venuta in possesso. I Carabinieri forestali lanciano a tal proposito un appello a non acquistare animali la cui detenzione è vietata dalla legge e per i quali “i dovuti provvedimenti giudiziari causano sofferenza all’animale ed al detentore”.

Leggi anche: Il fallimento del Reddito di Cittadinanza per trovare lavoro