La sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa oggi rilascia un’intervista al Corriere della Sera per spiegare cosa ci attende nei prossimi mesi con l’emergenza Coronavirus e quali sono le misure che verranno adottate. «Ci attende una fase nuova. Dobbiamo provare a tornare alla vita di prima, senza avere paura, ma con grande attenzione». Oltre a parlare dei tamponi, dell’apertura delle scuole e del vaccino la Zampa dice molto chiaramente cosa pensa dell’ordinanza di Sgarbi che a Sutri intende multare chi indossa le mascherine “senza necessità”:

Mascherina, sanificazione e no assembramenti restano i mantra della sicurezza. Ma i negazionisti, vedi Vittorio Sgarbi, aumentano.

«Sgarbi lo trovo offensivo e volgare nei confronti dei medici e delle vittime. Spero che saranno presi provvedimenti seri contro di lui e contro le multe per le mascherine. Il suo unico problema è quello di mettersi al centro dell’attenzione».

Flavio Briatore, fino al contagio, non era negazionista per protagonismo, ma probabilmente per questioni economiche.

«Sul Billionaire preferisco non commentare. Dico solo che il governo aveva indicato la chiusura delle discoteche come strada maestra nel decreto di luglio, anche se le Regioni potevano derogare»