Salvini torna a minacciare l’uscita dall’Europa

“O l’Europa cambia o non ha più senso di esistere. Gli inglesi hanno dimostrato che volere è potere. O si sta dentro cambiando le regole oppure come ha detto un pescatore che ho incontrato ‘ragazzi allora facciamo gli inglesi’. O regole cambiano o è inutile stare in una gabbia che ti strangola”: Matteo Salvini cambia di nuovo idea sull’Europa dopo l’intervista di Giancarlo Giorgetti in cui il numero 2 della Lega chiudeva a qualsiasi ipotesi di uscita dall’euro.

Salvini ha cambiato di nuovo idea sull’Europa

Probabilmente a causa di qualche nervosismo di troppo intercettato all’interno e all’esterno, il Salvini che voleva cambiare l’Europa da dentro torna a minacciare l’uscita “come gli inglesi”, anche se la situazione dell’Italia è molto diversa da quella della Gran Bretagna, che ha sempre mantenuto la sua moneta e quindi aveva meno legami con il Vecchio Continente quando ha deciso per la Brexit.

Salvini paragona cose imparagonabili ma soprattutto continua a mandare messaggi contraddittori sia rispetto alla maggioranza leghista guidata da Giorgetti sia rispetto alla platea di mercato (del voto) degli antieuro, che probabilmente ora sono in confusione dopo le dichiarazioni e le controdichiarazioni di questi giorni (e mesi, e anni).

Leggi anche: Come Giorgia Meloni usa gli allievi di polizia contro Matteo Salvini