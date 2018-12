Salvini e le telefonate con Renzi

Nei mesi scorsi era emerso che tra Matteo Salvini e Matteo Renzi si era sviluppata una sorta di filo diretto: «Tra i due — spiegava in un articolo del Corriere un ex rappresentante del governo Gentiloni — c’è un feeling inspiegabile. Si vedono, si sentono, si scambiano consigli». Il filo diretto serviva a evitare la saldatura tra quella parte del PD che voleva tornare al governo e il MoVimento 5 Stelle. Oggi Salvini, ospite di una tavola rotonda al Fatto Quotidiano con alcuni giornalisti, conferma la vicenda ma non ne racconta i dettagli:

Scanzi: A maggio Berlusconi ti diceva di andare coi 5 Stelle, ma oggi cosa le dice?

Eh no, ora mi dice di mollare tutto e tornare indietro. Sommi: Quando lo ha visto l’ultima volta?

Pochi giorni fa, abbiamo parlato delle elezioni in Sardegna. Non è contento di cosa fanno i miei alleati, però io ho preso un impegno e lo mantengo. Sommi: Ma è vero che nella fase del contratto Renzi era terrorizzato che voi e i 5 Stelle non riusciste a fare il governo?

Ci sentivamo, ma non vi racconto certo cosa mi diceva. Scanzi: Sperava che sareste andati a sbattere.

Di sicuro non aveva voglia di tornare a votare.