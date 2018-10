Il filo diretto tra Renzi e Salvini

C’è un filo diretto tra Matteo Renzi e Matteo Salvini. Una specie di linea rossa da Guerra Fredda o un rapporto amichevole? Maria Teresa Meli, giornalista molto vicina all’ex presidente del Consiglio, sul Corriere della Sera racconta oggi i dettagli di un rapporto talmente diretto da essere arrivato alla fase dei suggerimenti incrociati e del” feeling inspiegabile”:

L’ex segretario, comunque, è convinto che occorra convergere su Minniti se le assise si terranno a febbraio. Renzi non tifa per la crisi del Paese e nemmeno per la crisi di governo. Per lui questa seconda ipotesi sarebbe una iattura. Il suo incubo infatti è che una parte del Pd, capeggiata da un silente (per ora) Dario Franceschini possa a quel punto giocare di sponda con i grillini per dare vita a una sorta di esecutivo di salvezza nazionale. Anche per questa ragione, cioè per evitare questa deriva, è in contatto costante con Salvini. «Tra i due — spiega un ex rappresentante del governo Gentiloni — c’è un feeling inspiegabile. Si vedono, si sentono, si scambiano consigli».