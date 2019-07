L’ideona di Salvini: sostituire Conte con un leghista a Palazzo Chigi

Matteo Salvini vuole sostituire il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel governo Lega-M5S. Lo scrive oggi Claudio Tito su Repubblica immaginando la voglia del Carroccio di mettere le mani su Palazzo Chigi ma anche – e questa è la novità – un MoVimento 5 Stelle a cui l’ideona non pare del tutto sgradita, anzi:

«Un’altra maggioranza, una maggioranza alternativa – è la premessa che spessissimo Salvini fa per descrivere la situazione – non esiste». L’asse gialloverde, insomma, in questa legislatura non può essere sostituito. Altro discorso, però, è conservare l’alleanza tra M5S e Lega e rimettere mano al gabinetto fin dalle sue fondamenta. Un “rimpastone”. La storia repubblicana, anche recente, è piena di precedenti anche se con sfumature e contesti diversi: Gentiloni, Renzi, Monti, D’Alema, Dini.

Di certo c’è un dato di fatto: che l’obiettivo della Lega negli ultimi giorni è diventato in primo luogo Conte. Lo scontro è soprattutto con lui. Basta leggere quel che scrivono i governatori della Lombardia e del Veneto proprio contro il premier sull’Autonomia: «Presidente Conte, lei ha l’opportunità di scrivere una pagina di storia di questa Repubblica. Se non la scriverà lei, lo farà qualcun altro». Ecco, appunto: «Lo farà qualcun altro». Una sottolineatura che non sembra casuale.