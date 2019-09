Salvini e la signora che non affitta ai meridionali: “Una cretina”

“Quella signora e’ una cretina. Se uno e’ un imbecille e’ fuori dal tempo. Non la conosco ed è lontanissima dal mio pensiero”. Lo ha detto Matteo Salvini, commentando con i giornalisti la vicenda relativa alla signora della provincia di Milano che ha rifiutato l’affitto a una ragazza pugliese dicendosi “razzista” e convinta di “non affittare ai meridionali”. Il segretario della Lega ne ha parlato arrivando all’assemblea degli amministratori leghisti a Milano.

La signora Patrizia di Malvaglio, diventata di recente famosa per i suoi audio pubblicati su Facebook, si è nel frattempo rimangiata tutto alla Zanzara ieri, dove ha improvvisamente scoperto che ha fatto quell’audio perché è andata fuori di testa ma non pensa quello che ha detto.

Patrizia di Malvaglio sostiene di aver mandato altri audio in cui dice altro alla ragazza – ma, casualmente, aggiunge pure che li ha cancellati tutti – e che la lite parte dal fatto che lei ha cambiato idea sulla casa perché voleva venderla e non affittarla. Accusa la ragazza nata a Foggia di aver pubblicato soltanto alcuni audio e dice di aver “sbroccato” nell’occasione e di aver detto cose che non immaginava e non pensava. Sostiene di aver chiesto scusa alla ragazza e di averle proposto di darle la casa, ma casualmente non dice se lo ha fatto prima o dopo la pubblicazione dell’audio. “Ma io gliel’ho detto, ma te la do con tutto il cuore”, aggiunge, “le ho chiesto persino di incontrarci, sono stata dal sindaco, la chiamo ma non risponde… più che chiederle scusa che cosa devo fare?”.

