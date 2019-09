La signora Patrizia di Malvaglio si rimangia tutto. La signora che “non affitta ai meridionali” perché lei è “razzista” e “salviniana” parla a La Zanzara dopo lo scoppio del caso dell’audio pubblicato su Facebook in cui dice che non vuole affittare una casa di sua proprietà a una ragazza perché nata a Foggia e rivendica con orgoglio il suo credo politico per la Lega Nord contro i meridionali, si trasforma improvvisamente da tigre a micetto nella diretta audio con Giuseppe Cruciani e dice che ha fatto quell’audio perché è andata fuori di testa ma non pensa quello che ha detto.

Patrizia di Malvaglio sostiene di aver mandato altri audio in cui dice altro alla ragazza – ma, casualmente, aggiunge pure che li ha cancellati tutti – e che la lite parte dal fatto che lei ha cambiato idea sulla casa perché voleva venderla e non affittarla. Accusa la ragazza nata a Foggia di aver pubblicato soltanto alcuni audio e dice di aver “sbroccato” nell’occasione e di aver detto cose che non immaginava e non pensava. Sostiene di aver chiesto scusa alla ragazza e di averle proposto di darle la casa, ma casualmente non dice se lo ha fatto prima o dopo la pubblicazione dell’audio. “Ma io gliel’ho detto, ma te la do con tutto il cuore”, aggiunge, “le ho chiesto persino di incontrarci, sono stata dal sindaco, la chiamo ma non risponde… più che chiederle scusa che cosa devo fare?”.

La donna che diceva di essere razzista al cento per cento ha deciso quindi di rimangiarsi tutto quello che aveva detto, mentre i conduttori della Zanzara dicono “poverina” (a lei!!!) e Cruciani prova a incalzarla mentre lei dice che non sapeva che la ragazza aveva messo tutto su Facebook, mentre nel secondo audio pubblicato dalla ragazza pareva invece perfettamente cosciente. Dice di essere stata sputtanata per cose che non ha pensato e che non sa cosa le è venuto in mente di dire. In pratica, quando ha visto le brutte si è rimangiata tutto. Come sempre accade in questi casi.

