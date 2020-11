L’aggiornamento sulla situazione dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile dopo i 34.767 contagiati e 692 decessi di ieri: 28.337 contagiati e 562 morti. Sono stati effettuati 188.747 tamponi. Il tasso di positività è del 15,0% (+0,4%).

Bollettino Coronavirus Italia oggi: i dati della Protezione Civile per il 22 novembre

I casi ripartiti nelle regioni: in Abruzzo 560 nuovi positivi (di eta’ compresa tra 8 mesi e 98 anni, 222 a L’Aquila, 137 a Chieti, 105 a Pescara, 89 a Teramo, 7 fuori regione) su 4578 tamponi, 12 deceduti, 6731 guariti (+14), 16131 attualmente positivi (+534), 736 ricoverati (di cui 72 in terapia intensiva), 15395 in isolamento domiciliare. In Veneto si registrano 2.956 nuovi contagi da Coronavirus rispetto a ieri, che portano il totale da inizio epidemia a 122..682. Si contano anche 31 decessi, che aggiornano il dato delle vittime a 3.221. Lo riferisce il bollettino della Regione. Cresce, ma di poco, la pressione sugli ospedali: nei reparti non critici sono ricoverati oggi 2.328 malati Covid (+7), nelle terapie intensive 297 (+6). I soggetti in isolamento domiciliare sono 39.051 (-106)